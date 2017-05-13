В МИК РК рассказали, как бороться с вирусом-вымогателем
В МИК РК рассказали, как бороться с
В МИК РК рассказали, как бороться с
«С 12 мая 2017 года в разных странах были зашифрованы данные банковских систем, силовых структур, медицинских организаций и операторов связи. Вирусу подвержена операционная система MS Windows. Рекомендации для предотвращения данного инцидента от МИК РК: установить обновление Windows MS17−010 (Microsoft выпустила патч для этой конкретной уязвимости (MS17−010) 14 марта 2017 г.); отключить устаревший протокол SMBv1; запретить подключение к протоколу RDP или SMB непосредственно из Интернета; изолировать незащищенные или неподдерживаемые системы из внутренней сети», — сообщила
Она добавила, что одной из главных опасностей данного вредоносного ПО в том, что на компьютер первой жертвы вирус попадает путем фишинговых