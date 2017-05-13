В МИК РК рассказали, как бороться с вирусом-вымогателем

Вирус-вымогатель атаковал десятки тысяч компьютеров по всему миру, пострадали 74 страны. Попав на компьютер жертвы, он шифрует все данные на жестком диске и требует отправить злоумышленникам выкуп в биткоинах.

«С 12 мая 2017 года в разных странах были зашифрованы данные банковских систем, силовых структур, медицинских организаций и операторов связи. Вирусу подвержена операционная система MS Windows. Рекомендации для предотвращения данного инцидента от МИК РК: установить обновление Windows MS17−010 (Microsoft выпустила патч для этой конкретной уязвимости (MS17−010) 14 марта 2017 г.); отключить устаревший протокол SMBv1; запретить подключение к протоколу RDP или SMB непосредственно из Интернета; изолировать незащищенные или неподдерживаемые системы из внутренней сети», — сообщила пресс-секретарь МИК Альбина Атен.