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11:55 (мск), источник: Tengrinews

В МИК РК рассказали, как бороться с вирусом-вымогателем

В МИК РК рассказали, как бороться с вирусом-вымогателем, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и коммуникаций РК.

Источник: Tengrinews

Вирус-вымогатель атаковал десятки тысяч компьютеров по всему миру, пострадали 74 страны. Попав на компьютер жертвы, он шифрует все данные на жестком диске и требует отправить злоумышленникам выкуп в биткоинах.

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«С 12 мая 2017 года в разных странах были зашифрованы данные банковских систем, силовых структур, медицинских организаций и операторов связи. Вирусу подвержена операционная система MS Windows. Рекомендации для предотвращения данного инцидента от МИК РК: установить обновление Windows MS17−010 (Microsoft выпустила патч для этой конкретной уязвимости (MS17−010) 14 марта 2017 г.); отключить устаревший протокол SMBv1; запретить подключение к протоколу RDP или SMB непосредственно из Интернета; изолировать незащищенные или неподдерживаемые системы из внутренней сети», — сообщила пресс-секретарь МИК Альбина Атен.

Она добавила, что одной из главных опасностей данного вредоносного ПО в том, что на компьютер первой жертвы вирус попадает путем фишинговых e-mail писем. Далее сканирует на уязвимости и заражает другие компьютеры, находящиеся в одной подсети.

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