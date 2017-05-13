Небо над Абинском закрыли воздушные шары

Продолжается фестиваль воздухоплавания «Абинская ривьера». У тех, кто желает подняться в небо, еще есть два дня.

Для воздухоплавателей, пожалуй, это лучшая песня — рев горелки. А для гостей фестиваля «Абинская ривьера» это означало старт самого яркого события, которого ждали 13 лет. И сегодня никто не поспорит, что проходит он на высоте.

— Я вижу своего сына, ему было 12 лет, когда мы запускали первые шары. И сегодня у него глаза горят. Это то, что сегодня можно называть драйвом, — говорит Игорь Лобач, депутат Законодательного собрания Краснодарского края.