Небо над Абинском закрыли воздушные шары
Продолжается фестиваль воздухоплавания «Абинская ривьера». У тех, кто желает подняться в небо, еще есть два дня.
Продолжается фестиваль воздухоплавания «Абинская ривьера». У тех, кто желает подняться в небо, еще есть два дня.
Продолжается фестиваль воздухоплавания «Абинская ривьера». У тех, кто желает подняться в небо, еще есть два дня.
Для воздухоплавателей, пожалуй, это лучшая песня — рев горелки. А для гостей фестиваля «Абинская ривьера» это означало старт самого яркого события, которого ждали 13 лет. И сегодня никто не поспорит, что проходит он на высоте.
— Я вижу своего сына, ему было 12 лет, когда мы запускали первые шары. И сегодня у него глаза горят. Это то, что сегодня можно называть драйвом, — говорит Игорь Лобач, депутат Законодательного собрания Краснодарского края.
Желающих приобщиться к воздушному братству немало. Поэтому поднимают в небо не только на воздушных шарах, но и на крыльях. Да и для самого Абинского района фестиваль стал взлетной полосой, задав курс на развитие курортной сферы.
— Красивый район, доступные пешеходные маршруты. Легкие, доступные. 28 километров до моря. Район должен быть как рекреационный, — сказал Андрей Чабанец, глава Абинского района.
— Мы сегодня знаем, что
А для тех, кто пожелал быть ближе к земле, подготовили улетную программу. Открывать которую доверили крылатой группе «Белый Орел». Масштабную программу подготовили и на выходные. Гулять будут под музыку известных
— Программа с розыгрышами, подарками, в том числе и от компании «СИТИЭКСПО». Море сюрпризов. На 3-й день у нас пройдет фестиваль народного художественного творчества «Кубанские просторы», —поделилась Галина Фигнер, генеральный директор «Краснодарской выставочной компании «СИТИЭКСПО».
Полюбоваться красотами Абинского района пассажиров берут на борт ранним утром и поздним вечером. Когда полет на воздушном шаре превращается в световое шоу.