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11:35 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Небо над Абинском закрыли воздушные шары

Продолжается фестиваль воздухоплавания «Абинская ривьера». У тех, кто желает подняться в небо, еще есть два дня.

Источник: ГТРК «Кубань»

Продолжается фестиваль воздухоплавания «Абинская ривьера». У тех, кто желает подняться в небо, еще есть два дня.

Для воздухоплавателей, пожалуй, это лучшая песня — рев горелки. А для гостей фестиваля «Абинская ривьера» это означало старт самого яркого события, которого ждали 13 лет. И сегодня никто не поспорит, что проходит он на высоте.

— Я вижу своего сына, ему было 12 лет, когда мы запускали первые шары. И сегодня у него глаза горят. Это то, что сегодня можно называть драйвом, — говорит Игорь Лобач, депутат Законодательного собрания Краснодарского края.

Желающих приобщиться к воздушному братству немало. Поэтому поднимают в небо не только на воздушных шарах, но и на крыльях. Да и для самого Абинского района фестиваль стал взлетной полосой, задав курс на развитие курортной сферы.

— Красивый район, доступные пешеходные маршруты. Легкие, доступные. 28 километров до моря. Район должен быть как рекреационный, — сказал Андрей Чабанец, глава Абинского района.

— Мы сегодня знаем, что где-то есть места, где можно подняться в горы, можно спуститься в ложбину, можно опуститься под воду. А у нас есть такой опыт — поднимать в небо, — делится Петр Мироненко, глава Абинского поселения.

А для тех, кто пожелал быть ближе к земле, подготовили улетную программу. Открывать которую доверили крылатой группе «Белый Орел». Масштабную программу подготовили и на выходные. Гулять будут под музыку известных ди-джеев страны и звездных гостей.

— Программа с розыгрышами, подарками, в том числе и от компании «СИТИЭКСПО». Море сюрпризов. На 3-й день у нас пройдет фестиваль народного художественного творчества «Кубанские просторы», —поделилась Галина Фигнер, генеральный директор «Краснодарской выставочной компании «СИТИЭКСПО».

Полюбоваться красотами Абинского района пассажиров берут на борт ранним утром и поздним вечером. Когда полет на воздушном шаре превращается в световое шоу.

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