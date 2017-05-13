Парад поездов запустили на Кольцевой линии к 82-летию Московского метрополитена
Жители и гости столицы смогут прокатиться на типах поездов «Яуза», «Русич», «Номерной» и «Еж», а также посмотреть выставку ретровагонов на станции «Партизанская».
Жители и гости столицы смогут прокатиться на типах поездов «Яуза», «Русич», «Номерной» и «Еж», а также посмотреть выставку ретровагонов на станции «Партизанская».
Парад поездов запустили на Кольцевой линии в честь дня рождения метро, рассказал журналистам начальник столичной подземки Дмитрий Пегов.
«В преддверии 82-й годовщины с момента пуска первой линии Московского метрополитена мы запустили парад поездов на Кольцевой линии. Шесть типов подвижного состава, которые в течение этих 82 лет эксплуатировались в московском метро, представлены в параде», — отметил он.
В этом году участниками парада стали поезда типов Еж-3, «Номерной», «Яуза», «Русич», «Ока» и ретропоезд «Сокольники», стилизованный под подвижной состав типа А 1935 года. Впервые в мероприятии принял участие инновационный поезд «Москва», недавно начавший курсировать на
Увидеть парад поездов жители и гости столицы смогут 13 и 14 мая. Чтобы пассажиры могли без проблем найти тот поезд, на котором захотят проехать, на сайте столичного метро опубликовали специальное расписание.
В эти выходные также проходит выставка ретровагонов и хозяйственных поездов на станции «Партизанская»
В каждый вагон можно зайти и ненадолго почувствовать себя пассажиром другой эпохи. «Парад поездов и выставка исторических вагонов помогают пассажирам лучше узнать метро и увидеть, как оно менялось с годами», — добавил Дмитрий Пегов.
Кроме того, в воскресенье будут в точности воссозданы все события 15 мая 1935 года — первого дня в истории московского метро. Перед входом на станцию «Сокольники» будет дежурить конная полиция, а
Праздничные мероприятия запланированы и в парке «Красная Пресня». Здесь 14 мая пройдет концерт и будут организованы четыре тематические площадки для ветеранов, молодежи и детей.
А в день рождения Московского метрополитена, 15 мая, в электродепо «Северное» состоится торжественное открытие Доски почета