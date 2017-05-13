Парад поездов запустили на Кольцевой линии к 82-летию Московского метрополитена

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Парад поездов запустили на Кольцевой линии в честь дня рождения метро, рассказал журналистам начальник столичной подземки Дмитрий Пегов.

«В преддверии 82-й годовщины с момента пуска первой линии Московского метрополитена мы запустили парад поездов на Кольцевой линии. Шесть типов подвижного состава, которые в течение этих 82 лет эксплуатировались в московском метро, представлены в параде», — отметил он.

В этом году участниками парада стали поезда типов Еж-3, «Номерной», «Яуза», «Русич», «Ока» и ретропоезд «Сокольники», стилизованный под подвижной состав типа А 1935 года. Впервые в мероприятии принял участие инновационный поезд «Москва», недавно начавший курсировать на Таганско-Краснопресненской линии метро.

Увидеть парад поездов жители и гости столицы смогут 13 и 14 мая. Чтобы пассажиры могли без проблем найти тот поезд, на котором захотят проехать, на сайте столичного метро опубликовали специальное расписание.

В эти выходные также проходит выставка ретровагонов и хозяйственных поездов на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии. На среднем пути представлены вагоны типа Г, Д, Е, а также контактно-аккумуляторный электровоз ВЭКА, старейший вагон-путеизмеритель УМ5 и другие.

В каждый вагон можно зайти и ненадолго почувствовать себя пассажиром другой эпохи. «Парад поездов и выставка исторических вагонов помогают пассажирам лучше узнать метро и увидеть, как оно менялось с годами», — добавил Дмитрий Пегов.

Кроме того, в воскресенье будут в точности воссозданы все события 15 мая 1935 года — первого дня в истории московского метро. Перед входом на станцию «Сокольники» будет дежурить конная полиция, а мальчик-посыльный — раздавать точную копию газеты того дня.