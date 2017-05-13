Стариковский о дочери Соне: система требует ребенка отдать и забыть

В начале 2017 года в прессе и социальных сетях активно обсуждалась ситуация с пациентами Минского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Пациенты дома-интерната от 12 и до 27 лет страдали от того, что не набирали вес. Дело в том, что при определенных заболеваниях обычная пища не усваивается организмом, и состояние пациента ухудшается. Таким больным необходимо особое, лечебное или дополнительное питание, которое называют «энтеральным».

Продюсер группы J: Морс Руслан Стариковский столкнулся с этой проблемой и с отношением нынешней белорусской медицины к таким пациентам и их родным: у его дочери редкое спорадическое заболевание, ребенок не говорит, общается звуками и невербальными знаками. Ранее обычная еда как будто застревала в животе, девочку мучили постоянные боли, год назад она перестала набирать вес.

«Мы не знали, что с нашей дочерью. Со второй пневмонией мы попали в больницу, и там врач-генетик этой больницы обратила внимание на Соню и диагностировала редкий синдром Корнелии-Ланге, о котором слышала на семинаре в Европе. Об этой болезни мало что известно, есть один центр в США, где ее изучают, обнаружена она только в середине 2000-х годов. Меня как отца вызывали на разговор в больнице и абсолютно из “человеческих побуждений” предлагали отказаться от дочери», — рассказал Стариковский.

По словам продюсера, наша система здравоохранения не позволяет в трезвом уме и не без полного самоотречения от себя заниматься такими детьми. Предлагают ребенка лучше отдать и забыть, отказаться от него и родить другого, чтобы не мучиться дальше. Но Руслан и его семья не согласились с такими предложениями и решили бороться. Занявшись проблемой, родители четырехлетней Сони узнали множество полезных вещей не только об уходе за своей дочерью, но и о системе здравоохранения.

Как оказалось, большинство детей с отклонениями психофизического развития становятся такими потому, что у них не работает кишечник. Их можно «напичкать» едой, но она не усваивается в нужном объеме, ребенок постоянно хочет есть, кишечник не всасывает необходимых для развития веществ. Детей же продолжают кормить по нормам обычной едой.

«Энтеральное же питание — в нем изначально все расщеплено, чтобы организм получал необходимое. Это может быть подготовленная жидкость или порошок — формы бывают разными. Оказалось, что наш ребенок четыре года просто голодал. Ее организм был занят постоянным принятием и переработкой ненужной пищи, была постоянная боль и дискомфорт. Теперь же Соня спит хорошо, играет, интересуется миром не с точки зрения голода — играет с конструкторами, как обычные дети. За три месяца прибавила в весе, как за предыдущие год-полтора», — сказал Стариковский.