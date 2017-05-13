Врачи призывают туристов перед поездкой на отдых сделать прививку

Турагентства предлагают широкий выбор путёвок, в том числе в экзотические страны. Однако путешественников предупреждают о необходимости основательно подготовиться к поездке.

«Мы советуем туристам сделать вакцины. Особенно если они хотят поехать, например, в Бразилию или сплавиться на лодках по Амазонке. Там множество опасных насекомых», — говорит директор туристического агентства Ион Курмей.

Опасность подстерегает туристов и в соседней Румынии, где зарегистрировали вспышку кори. Врачи призывают родителей не отправляться туда с детьми, у которых нет прививки.

«Сейчас в Румынии есть риск заражения корью. Вакцина от этой болезни входит в национальную программу, поэтому ее обязательно надо сделать. Иначе есть риск для здоровья», — сказала врач Луминица Сувейкэ.

Привиться от инфекционных заболеваний можно только в частных медцентрах. Стоимость вакцины от 600 до 1200 леев. Специалисты также рекомендуют туристам захватить с собой аптечку и застраховаться.

«Страховка покроет медицинские расходы, если человек заболеет. А также расходы на медицинскую эвакуацию и транспортировку больного на родину», — отмечает сотрудник страховой компании Наталья Панчук.

Представители страховых компаний говорят, что в последние годы число их клиентов удвоилось. Цена медполиса зависит от возраста человека, цели поездки и пункта назначения. Например, если турист отправится в страны Евросоюза, страховка ему обойдётся в четыре с половиной евро. В США и Канаду — до 15 евро. Можно также застраховать документы и багаж. За это придётся заплатить в два раза больше.