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11:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе найдена без вести пропавшая 16-летняя школьница

Девочка ушла из дома 11 мая.

В Белове нашли пропавшую 11 мая 16-летнюю школьницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, родственники пытались искать девочку самостоятельно после того, как она ушла из дома 11 мая на занятия и не вернулась. Поиски не дали никаких результатов, и тогда взрослые обратились в полицию.

Утром 13 мая в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что видела девушку, похожую на ту, что изображена на размещенной в интернете ориентировке. Оперативный дежурный отделения «Бабанаково» в ходе проверки поступившей информации обнаружил пропавшую школьницу возле одного из магазинов. Выяснилось, что все это время юная беловчанка ночевала под мостом. Сейчас с несовершеннолетней работают инспекторы ПДН, устанавливаются все детали произошедшего.

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