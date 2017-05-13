В Кузбассе найдена без вести пропавшая 16-летняя школьница

В Белове нашли пропавшую 11 мая 16-летнюю школьницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, родственники пытались искать девочку самостоятельно после того, как она ушла из дома 11 мая на занятия и не вернулась. Поиски не дали никаких результатов, и тогда взрослые обратились в полицию.

Утром 13 мая в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что видела девушку, похожую на ту, что изображена на размещенной в интернете ориентировке. Оперативный дежурный отделения «Бабанаково» в ходе проверки поступившей информации обнаружил пропавшую школьницу возле одного из магазинов. Выяснилось, что все это время юная беловчанка ночевала под мостом. Сейчас с несовершеннолетней работают инспекторы ПДН, устанавливаются все детали произошедшего.