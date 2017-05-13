В Кузбассе найдена без вести пропавшая 16-летняя школьница
Девочка ушла из дома 11 мая.
Девочка ушла из дома 11 мая.
В Белове нашли пропавшую 11 мая 16-летнюю школьницу.
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Утром 13 мая в полицию позвонила местная жительница, которая сообщила, что видела девушку, похожую на ту, что изображена на размещенной в интернете ориентировке. Оперативный дежурный отделения «Бабанаково» в ходе проверки поступившей информации обнаружил пропавшую школьницу возле одного из магазинов. Выяснилось, что все это время юная беловчанка ночевала под мостом. Сейчас с несовершеннолетней работают инспекторы ПДН, устанавливаются все детали произошедшего.