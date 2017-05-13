Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Часть россиян предложили лишить пенсии
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира
Чемпионский Конте-кст. Почему «Челси» — лучший в Англии
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Бал Met Gala 2017
12:30 (мск), источник: dostup1.ru

Заморозки до минус 7 ожидаются ночью 14 мая в Челябинской области

Неустойчивая погода с частыми, хотя и небольшими осадками, сохранится и в первой половине следующей недели.

Заморозки до минус семи градусов ожидаются предстоящей ночью в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из оперативного прогноза, подготовленного региональным управлением МЧС, в ночь на 14 мая будет от плюс двух до минус трех, на почве — до семи градусов ниже нуля. Днем в воскресенье воздух прогреется до 12−17, в горах — 7−12 градусов, возможны небольшие дожди, порывы западного — юго-западного ветра до 16 метров в секунду.

По информации синоптиков, до конца текущей недели и в первой половине следующей ожидается неустойчивая погода с частыми, хотя и небольшими осадками, при этом в ночные часы вероятны заморозки.

Так, минувшей ночью на Южном Урале местами зафиксировано понижение температуры в воздухе — до минус двух, на почве — до минус пяти градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый дождь
+10°
слабый дождь
757 мм рт. ст.
нормальное
93 %
очень высокая
5 м/с
слабый ветер
Следователи начали проверку по факту ДТП, совершенного полицейским в Челябинске
Fox: Трамп посоветовал России и Украине помириться
Пхеньян: будем вести диалог с США при надлежащих условиях
Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»
Джонсон допустил, что РФ может повлиять на выборы в Британии
Определены лучшие голы восьмого игрового дня ЧМ-2017
Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении»
ЦБ зафиксировал массовые хакерские атаки на банки в России
Спорт
Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира Российская команда является лидером группы А и в случае очередного успеха гарантирует себе место в четвертьфинале
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь