Заморозки до минус 7 ожидаются ночью 14 мая в Челябинской области

Заморозки до минус семи градусов ожидаются предстоящей ночью в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из оперативного прогноза, подготовленного региональным управлением МЧС, в ночь на 14 мая будет от плюс двух до минус трех, на почве — до семи градусов ниже нуля. Днем в воскресенье воздух прогреется до 12−17, в горах — 7−12 градусов, возможны небольшие дожди, порывы западного — юго-западного ветра до 16 метров в секунду.

По информации синоптиков, до конца текущей недели и в первой половине следующей ожидается неустойчивая погода с частыми, хотя и небольшими осадками, при этом в ночные часы вероятны заморозки.

Так, минувшей ночью на Южном Урале местами зафиксировано понижение температуры в воздухе — до минус двух, на почве — до минус пяти градусов.