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12:33 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Олег Савченко начал восхождение на вершину Эвереста

Олег Савченко, бывший депутат Госдумы, а ныне спортсмен-экстремал начал восхождение на Эверест, о чем рассказал в социальных сетях, сообщает ВДТВ.

До этого момента месяц Олег Савченко проходил акклиматизацию и тренировался, совершая небольшие восхождения и спуски. Жизнь в условиях дефицита кислорода, многочасовые переходы и ночи, проведенные на серьезных высотах, привели к тому, что Савченко, суда по фото, похудел не менее, чем на 20 килограммов.

Напомним, что миссия Олега Савченко — капсулировать тела погибших альпинистов в зоне смерти — на высоте более 8300 метров. Учитывая упорство и волю к победе политика, сомневаться в ее выполнении нет никаких резонов. Савченко взял на восхождение флаг Волгоградской области, который намерен поставить на вершине Эвереста.

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