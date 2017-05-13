Олег Савченко начал восхождение на вершину Эвереста
Олег Савченко, бывший депутат Госдумы, а ныне
Олег Савченко, бывший депутат Госдумы, а ныне
До этого момента месяц Олег Савченко проходил акклиматизацию и тренировался, совершая небольшие восхождения и спуски. Жизнь в условиях дефицита кислорода, многочасовые переходы и ночи, проведенные на серьезных высотах, привели к тому, что Савченко, суда по фото, похудел не менее, чем на 20 килограммов.
Напомним, что миссия Олега Савченко — капсулировать тела погибших альпинистов в зоне смерти — на высоте более 8300 метров. Учитывая упорство и волю к победе политика, сомневаться в ее выполнении нет никаких резонов. Савченко взял на восхождение флаг Волгоградской области, который намерен поставить на вершине Эвереста.