В Петербурге мощи Николая Чудотворца могут быть размещены в Александро-Невской лавре
Глава
Глава
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/.
«Как основной вариант рассматривается
По словам руководителя
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.
Святыня будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве 21 мая, накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение в этот день там возглавит патриарх Кирилл. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в
Святитель Николай — один из самых почитаемых святых не только в