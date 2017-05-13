Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Кремль: перехват самолета 9 мая не был неоправданным риском
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Овечкин: Сказал Знарку, что не в состоянии помочь сборной
«Спартак» и «Зенит» не оступятся. Анонс субботних матчей РФПЛ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Бал Met Gala 2017
12:32 (мск), источник: ТАСС

В Петербурге мощи Николая Чудотворца могут быть размещены в Александро-Невской лавре

Глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков заявил, что «для организации доступа паломников нужно выбрать храм, который сможет принять огромное число людей».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра рассматривается как основной храм для принесения мощей святителя Николая Чудотворца в Петербург. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков.

«Как основной вариант рассматривается Александро-Невская лавра», — сказал он.

Читайте также
Мощи Николая Чудотворца приедут в Россию впервые за 930 лет

По словам руководителя пресс-службы, место размещения мощей будет выбрано по нескольким критериям. «Для организации доступа паломников нужно выбрать храм, который сможет принять огромное число людей. Также нужно, чтобы рядом с ним было достаточно места для очереди», — отметил Волков.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.

Святыня будет принесена в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве 21 мая, накануне дня памяти святителя Николая. Праздничное вечернее богослужение в этот день там возглавит патриарх Кирилл. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Святитель Николай — один из самых почитаемых святых не только в римско-католической и православной церквях, но и во всем христианском мире.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 л
Fox: Трамп посоветовал России и Украине помириться
Пхеньян: будем вести диалог с США при надлежащих условиях
Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»
Джонсон допустил, что РФ может повлиять на выборы в Британии
Определены лучшие голы восьмого игрового дня ЧМ-2017
Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении»
ЦБ зафиксировал массовые хакерские атаки на банки в России
Спорт
Хоккеисты сборной России сыграют со словаками на чемпионате мира Российская команда является лидером группы А и в случае очередного успеха гарантирует себе место в четвертьфинале
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь