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13:23 (мск), источник: Sputnik.by

Армянская участница «Евровидения» спела «Купалинку»

КИЕВ, 12 мая — Sputnik. Представительница Армении на конкурсе песни «Евровидение-2017» Арцвик спела белорусскую народную песню «Купалинка» для фанатов шоу из Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Финал «Евровидения-2017» состоится вечером в Киеве, за хрустальный микрофон и право провести конкурс в своей стране сразятся представители 26 стран — в том числе и Беларуси.

Армянская участница Арцвик — одна из фавориток конкурса этого года: букмекеры пророчат, что она войдет в топ-10 по итогам голосования. Чтобы заручиться поддержкой и белорусских зрителей конкурса, она решила спеть «Купалинку».

Многие участники «Евровидения» записывали в этом году песни других стран — получился своеобразный флешмоб. Белорусы из NaviBand, например, после выхода в финал записали шуточную версию композиции итальянца Франческо Габбани.

«Евровидение-2017» многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский «Первый канал» отказался от трансляции шоу.

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