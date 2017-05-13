Армянская участница «Евровидения» спела «Купалинку»
КИЕВ, 12 мая — Sputnik. Представительница Армении на конкурсе песни «Евровидение-2017» Арцвик спела белорусскую народную песню «Купалинка» для фанатов шоу из Беларуси.
КИЕВ, 12 мая — Sputnik. Представительница Армении на конкурсе песни «Евровидение-2017» Арцвик спела белорусскую народную песню «Купалинка» для фанатов шоу из Беларуси.
Финал «Евровидения-2017» состоится вечером в Киеве, за хрустальный микрофон и право провести конкурс в своей стране сразятся представители 26 стран — в том числе и Беларуси.
Армянская участница Арцвик — одна из фавориток конкурса этого года: букмекеры пророчат, что она войдет в топ-10 по итогам голосования. Чтобы заручиться поддержкой и белорусских зрителей конкурса, она решила спеть «Купалинку».
Многие участники «Евровидения» записывали в этом году песни других стран — получился своеобразный флешмоб. Белорусы из NaviBand, например, после выхода в финал записали шуточную версию композиции итальянца Франческо Габбани.
«Евровидение-2017» многие называют самым скандальным из всех —