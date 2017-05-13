Армянская участница «Евровидения» спела «Купалинку»

Финал «Евровидения-2017» состоится вечером в Киеве, за хрустальный микрофон и право провести конкурс в своей стране сразятся представители 26 стран — в том числе и Беларуси.

Армянская участница Арцвик — одна из фавориток конкурса этого года: букмекеры пророчат, что она войдет в топ-10 по итогам голосования. Чтобы заручиться поддержкой и белорусских зрителей конкурса, она решила спеть «Купалинку».