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12:56 (мск), источник: СуперОмск

Омичи устроили сражение за сахар со скидкой

Вчера, 12 мая, в омском гипермаркете «Окей» проводилась акция — 5 кг сахара по 149 рублей при условии не более 5 кг песка на человека.

Омичи не просто решили воспользоваться скидкой, а устроить давку у прилавков, отталкивая друг друга и расхватывая пакеты с сахарным песком. Участвовали в битве и молодые, и пожилые люди.

Один из мужчин, пробившихся к прилавку, стал помогать и передавать толпившимся вокруг людям заветный сахар, после чего посетителей буквально выносило из толпы в людском потоке.

Охраннику гипермаркета лишь оставалось следить за хоть каким-то подобием порядка снаружи толпы и освобождать застрявших в тележках посетителей.

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