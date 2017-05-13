Омичи устроили сражение за сахар со скидкой

Омичи не просто решили воспользоваться скидкой, а устроить давку у прилавков, отталкивая друг друга и расхватывая пакеты с сахарным песком. Участвовали в битве и молодые, и пожилые люди.

Один из мужчин, пробившихся к прилавку, стал помогать и передавать толпившимся вокруг людям заветный сахар, после чего посетителей буквально выносило из толпы в людском потоке.