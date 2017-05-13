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12:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе стал известен список пляжей на лето

12 мая стало известно, что глава администрации Уфы Ирек Ялалов утвердил свой подписью список пляжей к новому купальному сезону 2017 года.

Как сообщили в мэрии, в список включены 11 пляжей. Из них в акватории реки Белой откроются зоны отдыха «Солнечный» и «Бельский» в Кировском районе, в акватории реки Уфы пляжи «Берег солнца» и «Сипайловские Сочи» в Октябрьском районе и «Песчаный» и «Водопад» в Калининском районе. В Демском районе заработают два пляжа на озерах — «Карьерное» и «Красивое», в Октябрьском районе — «Кашкадан», в Калининском районе — «Гольфстрим» и «Раские берег» на озере Теплом.

Официально пляжи откроются 1 июня и будут работать вплоть до 31 августа. Все это время там будут дежурить спасатели.

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