Девять человек не могут получить выигрыш от «Казлото»

Об этом сообщил адвокат лотереи Серик Айтбаев.

Адвокат рассказал, что лотерея «Казлото» закрылась еще осенью прошлого года. Причиной стал Закон «О лотереях и лотерейной деятельности», согласно которому в республике остался лишь один государственный оператор, занимающийся этой деятельностью.

«У нас отозвали лицензию, поэтому пришлось приостановить выплаты, — пояснил адвокат Серик Айтбаев. — Для нас это стало полной неожиданностью, все произошло очень быстро. Люди постоянно звонят, обвиняют нас в мошенничестве. Но мы не мошенники. С 2007 годы сумели заработать хорошую репутацию. Сейчас мы должны выплаты девяти гражданам. До конца года с долгами мы расчитаемся».

Обладательницей самого крупного невыплаченного выигрыша стала карагандинка Надежда Чулкова. Она выиграла 2,3 миллиона тенге в прямом эфире «Первого канала Евразия» 6 марта 2016 года. На сегодняшний день она получила лишь 500 тысяч тенге. В региональном представительстве лотереи с ней обещали рассчитаться к осени 2016 года. Однако свои деньги женщина не получила до сих пор.

Обладатель более скромной суммы Юрий Кислинский также проживает в Караганде. Пенсионер в мае прошлого года выиграл в «Казлото» 167 тысяч тенге. Организаторы также обещали перечислить выигрыш в течение полугода, но так и не сделали этого.

«Этот билет я купил в магазине “Юбилейный” 30 апреля 2016 года. Розыгрыш прошел 1 мая. Не ожидал, что выиграю такую крупную сумму. Раньше я тоже выигрывал, но там было гораздо меньше либо утешительный приз — еще один билет на следующий розыгрыш. Поэтому с женой обрадовались очень, для нас это большие деньги. Только вот получить их не можем до сих пор», — рассказывает пенсионер.