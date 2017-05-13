19 мая в Ростове пройдет акция «На работу на велосипеде»

В этот день жителям города предлагают отказаться от автомобилей и автобусов в пользу экологически чистого двухколесного транспорта. Мероприятие должно показать уровень модернизации и города и его готовность к улучшениям в городской среде. Такая же акция пройдет в Ростове-на-Дону 22 сентября в всемирный День без автомобиля, сообщается на сайте городской администрации.

Напомним, в прошлом году к акции присоединились ростовские чиновники и некоторые предприятия города, а также Южный Федеральный Университет, Донской государственный университет, РГУПС, Ростовский областной академический молодежный театр и телерадиокомпания «Дон-ТР».