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13:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

Синоптики: потепление в Пермском крае начнётся не раньше 18 мая

В ближайшие ночи ожидаются заморозки из-за вторжения арктического воздуха на Урал.

Источник: РИА "Новости"

Очередное и сильное похолодание началось в Прикамье в связи с вторжением арктических воздушных масс в ночь на субботу, 13 мая.

Как сообщается на сайте «Опасные природные явления Пермского края», в ближайшие три дня на Урале будет господствовать обширный высотный циклон. Он сместился из Европейской части России, где под его влиянием наблюдались аномальные для мая холода.

Днём, 13 мая, температура воздуха в Перми не превысит +6−8 градусов. Ожидаются кратковременные ливни, снежная крупа и сильный ветер до 18 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 14 мая в Прикамье с высокой вероятностью будут заморозки от 0 до -4 градусов. По краю температура днём в воскресенье не превысит +5−10 градусов, в Перми — +7−9 градусов.

Ночь на понедельник, 15 мая, скорее всего, станет самой холодной за последнее время. На севере региона минимальная температура может упасть до -5−7 градусов, а в Перми — до -3градусов. Столбик термометра днём 15 мая не поднимется выше +4−9 градусов. Такой же холодной может оказаться и ночь на вторник, 16 мая.

По словам метеорологов, существенное потепление в Прикамье может начаться не раньше 18 мая.

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