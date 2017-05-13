Обнаружена главная опасность суши

Болезнь, вызванная употреблением в пищу зараженной паразитами рыбы или морепродуктов, называется анизакидоз. Медики привели один из показательных клинических случаев. В больницу обратился мужчина с лихорадкой, которая продолжалась в течение недели. Кроме того, пациента мучили боли в эпигастральной области и рвота. Анализ крови показал наличие в организме воспалительного процесса, передает «Моя Планета».

Сразу определить причину болезни было сложно, однако мужчина сообщил, что перед возникновением симптомов он съел суши. Тогда медики заподозрили анизакидоз, который возникает при попадании личинок нематод семейства Anisakidae в организм вместе с сырой или слабосоленой морской рыбой.

Тесты нехирургического характера показали воспаление кишечной мембраны, к которой прикрепился паразит. Врачи удалили червя, и пациент пошел на поправку.

Личинки Anisakidae обычно живут в лососе, сельди, треске, скумбрии, кальмарах, палтусе и красной рыбе. Медики подчеркивают, что несколько десятилетий назад врачи не знали о такой инфекции.

Первый случай заражения был зафиксирован в Нидерландах в 1960-х годах, когда пациент съел слабосоленую сельдь. С тех пор случаи возникали в других странах, но чаще всего инфекция встречается в Японии из-за частого употребления местными жителями в пищу сырой рыбы, передает CNN.