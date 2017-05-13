В Волгограде появилась аллея из 40 рябин и кленов

Он приурочен к Году экологии в России и проходит в рамках городского конкурса социальных проектов «Лучший парк Волгограда».

Мероприятие началось совместной физзарядкой, после которой волгоградцы целыми семьями направились на высадку деревьев. В парке их усилиями появилась целая аллея из 40 рябин и кленов, на которых прикреплены именные таблички. Теперь каждый житель Спартановки может приходить в парк и ухаживать за своим «личным» деревом.

Праздник продолжился конкурсом детских рисунков на асфальте. Затем все участники занялись составлением семейных пазлов на экологические темы, и в финале площадь украсил большой рукотворный ковер из соединенных пазлов.

Таким был старт второго этапа конкурса «Лучший парк Волгограда». Он продлится до конца лета. Победители определятся в октябре, лучший, по мнению волгоградцев, парк получит 10 млн рублей на развитие. Обладатели второго и третьего места получат 7 и 5 млн рублей соответственно.

Формирование комфортных условий для горожан является одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития региона, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. Впервые в области применяется комплексный подход к развитию территорий. В результате в 2015-м и 2016 годах шесть районов Волгограда получили по 20 миллионов рублей каждый в рамках областного конкурса проектов по благоустройству. А в нынешнем году из федерального бюджета на обновление городских парков, скверов, бульваров направляется 140 миллионов рублей.