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14:58 (мск), источник: Вести - Калининград

На историческое здание в Калининграде установили статуи львов

Две каменные фигуры, изображающие лежащих львов, весом до 300 килограмм каждая, установили на крыше жилого дома по улице Георгия Димитрова в Калининграде.

В этом году этот объект культурного наследия приводится в порядок по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Строители обновляют фасад, восстанавливают фронтоны, проводят работы по усилению перемычек над окнами и трещин несущих конструкций здания. Общая стоимость ремонта составила свыше трех миллионов рублей.

Скульптуры животных стали подарком жильцам дома от компании — подрядчика. Изготовленные по специальному заказу в одной из калининградских архитектурных мастерских, львы внешне соответствуют своим предшественникам, которых не пощадило время. Одна из старых фигур была разрушена почти полностью, вторая — более чем на 50 процентов.

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