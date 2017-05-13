На историческое здание в Калининграде установили статуи львов

В этом году этот объект культурного наследия приводится в порядок по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Строители обновляют фасад, восстанавливают фронтоны, проводят работы по усилению перемычек над окнами и трещин несущих конструкций здания. Общая стоимость ремонта составила свыше трех миллионов рублей.

Скульптуры животных стали подарком жильцам дома от компании — подрядчика. Изготовленные по специальному заказу в одной из калининградских архитектурных мастерских, львы внешне соответствуют своим предшественникам, которых не пощадило время. Одна из старых фигур была разрушена почти полностью, вторая — более чем на 50 процентов.