Должностные лица будут оштрафованы за ошибку на указателях в районе двух рек Дальнеконстантиновского района Нижегородской области

Как сообщает управления Росреестра по Нижегородской области, было выявлено 2 нарушения.

Согласно информации, Росреестром были обнаружены новые случаи употребления искаженных географических названий на дорожных указателях. В частности на участке федеральной трассы Нижний Новгород — Саратов в Дальнеконстантиновском районе название реки «Модан» на указателе было написано неправильно — «Медон», а река «Пукстерь» на указателе из-за ошибки называлась «Пустырь».

Должностные лица, допустившие правонарушения, будут привлечены к административной ответственности, предусмотренной положениями законодательства.

Ранее сообщалось, что за ошибку на указателе на Большое Болдино в Нижегородской области также были оштрафованы должностные лица.