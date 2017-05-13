Должностные лица будут оштрафованы за ошибку на указателях в районе двух рек Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
Нижний Новгород. 13 мая.
Нижний Новгород. 13 мая.
Как сообщает управления Росреестра по Нижегородской области, было выявлено 2 нарушения.
Согласно информации, Росреестром были обнаружены новые случаи употребления искаженных географических названий на дорожных указателях. В частности на участке федеральной трассы Нижний Новгород — Саратов в Дальнеконстантиновском районе название реки «Модан» на указателе было написано неправильно — «Медон», а река «Пукстерь» на указателе
Должностные лица, допустившие правонарушения, будут привлечены к административной ответственности, предусмотренной положениями законодательства.
Ранее сообщалось, что за ошибку на указателе на Большое Болдино в Нижегородской области также были оштрафованы должностные лица.