Французская принцесса Таня де Бурбон поможет белорусским детям

Благотворительный бал «Променада» пройдет в Бресте 2 июня. Это мероприятие проводится в поддержку слабовидящих детей. Собранные деньги пойдут на ремонт и оборудование сенсорной комнаты Жабинковского дома-интерната для слабовидящих детей.

По данным издания, французская принцесса Таня де Бурбон Пармская станет специальным гостем бала «Променада». Она является потомком Людовика XIV и кузиной почти всех европейских королей. Ее называют одной из европейских хранительниц традиций высокой культуры королевской семьи.

В программе благотворительного бала — аукцион, а также выступление артистов Большого театра оперы и балета Беларуси. Также во время мероприятия состоится показ белорусского Дома свадебной и вечерней моды.

На праздник приглашены представители дипмиссий, бизнесмены, деятели культуры и искусства, сообщило издание.