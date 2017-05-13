Европейцы продают футболки с молдаванами

Возвращение ребят из «Sunstroke Project» вызвало большое волнение среди любителей «Евровидения». Саксофонист Сергей Степанов не забыт, а выступление молдаван в полуфинале было вознаграждено множеством голосов, что позволило им выйти в финал.

На фан-клубе «Евровидения» появились футболки белого цвета с изображением Сергея и надписью «The Epic Sax Guy is Back!» Стоимость одной футболки — $19,95.

Ниже можно посмотреть выступление «Sunstroke Project» в полуфинале конкурса.