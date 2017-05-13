Европейцы продают футболки с молдаванами
Сайт фанатов «Евровидения» запустил оригинальную идею. Они создали и выпустили в
Сайт фанатов «Евровидения» запустил оригинальную идею. Они создали и выпустили в
Возвращение ребят из «Sunstroke Project» вызвало большое волнение среди любителей «Евровидения». Саксофонист Сергей Степанов не забыт, а выступление молдаван в полуфинале было вознаграждено множеством голосов, что позволило им выйти в финал.
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Ниже можно посмотреть выступление «Sunstroke Project» в полуфинале конкурса.