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13:31 (мск), источник: Noi.md

Европейцы продают футболки с молдаванами

Сайт фанатов «Евровидения» запустил оригинальную идею. Они создали и выпустили в онлайн-продажу футболки с изображением Сергея Степанова.

Возвращение ребят из «Sunstroke Project» вызвало большое волнение среди любителей «Евровидения». Саксофонист Сергей Степанов не забыт, а выступление молдаван в полуфинале было вознаграждено множеством голосов, что позволило им выйти в финал.

На фан-клубе «Евровидения» появились футболки белого цвета с изображением Сергея и надписью «The Epic Sax Guy is Back!» Стоимость одной футболки — $19,95.

Ниже можно посмотреть выступление «Sunstroke Project» в полуфинале конкурса.

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