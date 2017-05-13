Патриарх Кирилл ответил на критику после приговора «ловцу покемонов»
По его словам, церковь мешает тем, кто пытается контролировать общественное сознание.
По его словам, церковь мешает тем, кто пытается контролировать общественное сознание.
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с критикой тех, кто оскорбляет религиозные чувства людей.
«Иногда возмущается наше врожденное нравственное чувство, когда кажется, что совершенно очевидно, что человек ведет себя недопустимо — например, оскорбляет религиозные чувства людей, но нам пытаются объяснить, что это и есть свобода, что нужно жить по определенным правилам и тогда никто не будет покушаться на ваши человеческие права», — сказал патриарх в субботу после литургии на Бутовском полигоне Москвы.
По его словам, люди, особенно сегодня, живя в информационном обществе, «массово, сознавая себя внешне свободными, становятся рабами идей, политических концепций, принятых точек зрения».
В России11 мая 2017 В СПЧ собрались изучить обоснованность приговора блогеру СоколовскомуЧитать подробнее.
Как отметил патриарх, нападки на церковь всегда вызваны, в том числе и тем, что она делает человека внутренне свободным, лишает возможности манипулировать им, а «те, кто желает контролировать общественное, народное сознание, понимают, что, покуда будет церковь, тотального контроля никогда не будет».
Ранее большой резонанс в обществе вызвало дело екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, который, среди прочего, играл в церкви в игру Pockemon Go. На этой неделе суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно. Некоторые общественные деятели, политики и блогеры сочли приговор слишком суровым, а аргументы обвинения — абсурдными.
Соколовский был признан виновным в совершении девяти эпизодов преступления по ч.1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и семи преступлений по ч.1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). В СПЧ пообещали изучить обоснованность приговора блогеру.