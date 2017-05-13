За неделю в Пермском крае выявили 45 ВИЧ-инфицированных
С начала 2017 года в Прикамье зарегистрировали почти 1,4 тысячу новых носителей вируса иммунодефицита.
С начала 2017 года в Прикамье зарегистрировали почти 1,4 тысячу новых носителей вируса иммунодефицита.
45
Как сообщили в ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ», 22 новых случая
Четверых
Всего с начала года в Прикамье зарегистрировали 1397 новых носителей вируса иммунодефицита. Всего же с этим диагнозом в регионе проживает сегодня 25330 человек. В этом году в Пермском крае умерло 460