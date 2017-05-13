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14:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

За неделю в Пермском крае выявили 45 ВИЧ-инфицированных

С начала 2017 года в Прикамье зарегистрировали почти 1,4 тысячу новых носителей вируса иммунодефицита.

45 ВИЧ-инфицированных выявили в Пермском крае за последнюю неделю.

Как сообщили в ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ», 22 новых случая ВИЧ-инфекции выявили в Перми, в том числе семь человек в Свердловском районе, четверо — в Орджоникидзевском районе, трое — в Мотовилихинском и Кировском районах, по два — в Ленинском и Дзержинском, один в — в Индустриальном районе.

Четверых ВИЧ-инфицированных зарегистрировали в Пермском районе, трёх — в Чайковском, по два — в Соликамске и Верещагинском районе.

Всего с начала года в Прикамье зарегистрировали 1397 новых носителей вируса иммунодефицита. Всего же с этим диагнозом в регионе проживает сегодня 25330 человек. В этом году в Пермском крае умерло 460 ВИЧ-инфицированных.

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