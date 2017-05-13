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13:52 (мск), источник: Publika.md

«Европейский городок» в столице

В парке Штефана чел Маре в рамках обустроенного городка прозвучали гимны Молдовы и Европейского союза.

Источник: Publika.md

Пиркка Тапиола, глава делегации ЕС, поприветствовал всех присутствующих, отметив, что этот год был особенным. Так же подчеркнул, что ЕС стал одним из наиболее сильных сообществ, и что Молдова является одной из самых близких к этому сообществу. Будет приложено максимум усилий, чтобы они стали ближе.

Спикер Андриан Канду, выступая перед аудиторией, отметил, что страны входящие в ЕС разные, это язык и культура, однако, ценности у всех одинаковые. Именно ценности объединяют страны входящие в ЕС. Так же председатель парламента поблагодарил главу делегации ЕС, Пиркку Тапиола за проделанную работу, подчеркнув, что Молдова всегда будет вторым его домом.

Напомним, что Делегация Европейского союза обустроила в парке имени Штефана чел Маре городок, где люди могут узнать о преимуществах Соглашения об ассоциации и о проектах, которые реализованы в стране при поддержки европейских организаций.

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