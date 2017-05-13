В течение месяца в Воронеже будут перебои с теле- и радиовещанием

Воронежцев предупредили о возможных помехах в телевизионном и радиовещании, которые могут начаться с 15 мая.

По информации РИА «Воронеж», до 16 июня на городской телевизионной башне будут проходить профилактические работы. Помехи с сигналом могут возникать в рабочие дни с 9 утра до 17 часов вечера, так как в это время будут временно отключать передатчик аналогового сигнала.

Цифровой сигнал также может прерываться, но только в период с 22 по 26 мая.