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15:10 (мск), источник: АиФ Черноземье

В течение месяца в Воронеже будут перебои с теле- и радиовещанием

Помехи связаны с профилактикой на телебашне.

Воронежцев предупредили о возможных помехах в телевизионном и радиовещании, которые могут начаться с 15 мая.

По информации РИА «Воронеж», до 16 июня на городской телевизионной башне будут проходить профилактические работы. Помехи с сигналом могут возникать в рабочие дни с 9 утра до 17 часов вечера, так как в это время будут временно отключать передатчик аналогового сигнала.

Цифровой сигнал также может прерываться, но только в период с 22 по 26 мая.

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