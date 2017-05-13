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15:48 (мск), источник: Sputnik.by

Латвия назвала сроки строительства стены на границе с Беларусью

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Латвии подготовило документ, которым определены сроки строительства и протяженность стены на границы с Беларусью, сообщили латвийские СМИ в субботу.

Источник: Sputnik.by

Это не первый раз, когда Латвия поднимает вопрос о так называемой стене на границе. Предыдущий случай был в марте 2017 года, а ранее — в июле 2016-го.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил, что стену на восточной границе нужно строить не только с Россией, но и с Беларусью.

В соответствии с данным документом, работы по возведению стены на белорусско-латвийской границе начнутся в 2018 году, общая стоимость данного проекта составит почти 10 миллионов евро.

Также сообщается, что уже в текущем году министерство внутренних дел Латвии начнет закупать оборудование.

В Риге полагают, забор на границе с Беларусью позволит ограничить поток нелегальных иммигрантов и других нарушителей границы, сообщили латвийские СМИ.

В Государственном пограничном комитете Беларуси позитивно оценивают инициативу соседней страны по усилению охраны границы. По словам представителей ГПК Беларуси, важно правильно понимать лексику, которая использована в данном контексте. В ГПК уточнили, что белорусские пограничники редко используют слова «стена» или «забор», а говорят «интеллектуальная система управления границей».

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