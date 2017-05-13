Латвия назвала сроки строительства стены на границе с Беларусью

Это не первый раз, когда Латвия поднимает вопрос о так называемой стене на границе. Предыдущий случай был в марте 2017 года, а ранее — в июле 2016-го.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил, что стену на восточной границе нужно строить не только с Россией, но и с Беларусью.

В соответствии с данным документом, работы по возведению стены на белорусско-латвийской границе начнутся в 2018 году, общая стоимость данного проекта составит почти 10 миллионов евро.

Также сообщается, что уже в текущем году министерство внутренних дел Латвии начнет закупать оборудование.

В Риге полагают, забор на границе с Беларусью позволит ограничить поток нелегальных иммигрантов и других нарушителей границы, сообщили латвийские СМИ.

В Государственном пограничном комитете Беларуси позитивно оценивают инициативу соседней страны по усилению охраны границы. По словам представителей ГПК Беларуси, важно правильно понимать лексику, которая использована в данном контексте. В ГПК уточнили, что белорусские пограничники редко используют слова «стена» или «забор», а говорят «интеллектуальная система управления границей».