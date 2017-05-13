Вдоль трассы Тюмень — Омск ведутся работы по укреплению дамбы из-за паводка
Уровень воды в реке Ишим, в районе села Абатского, поднялся на 71 сантиметр, до 10,1 метра, обновив исторический максимум.
Уровень воды в реке Ишим, в районе села Абатского, поднялся на 71 сантиметр, до 10,1 метра, обновив исторический максимум.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Коммунальные и дорожные службы укрепляют дамбу вдоль федеральной трассы Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области для защиты от паводка. Уровень воды в реке Ишим, в районе села Абатского, поднялся на 71 сантиметр, до 10,1 метра, обновив исторический максимум, сообщили в
«Эта дорога является единственной, соединяющей Тюменскую и Омскую области. Трафик движения по ней — около 10 тыс. автомобилей в сутки. Сейчас приняты дополнительные инженерные решения, работа ведется совместно с Росавтодором. Главное для нас — не допустить транспортного коллапса», — отметил глава региона Владимир Якушев.
По состоянию на утро 13 мая уровень воды в реке Ишим, в районе города Ишима, снизился на 5 сантиметров и составил 973 сантиметра, в районе села Абатского вода поднялась на 71 сантиметр, до 10,1 метра, обновив исторический максимум, в районе Викулово подъем — на 22 сантиметра, уровень воды в реке — 656 сантиметров.
В связи с подтоплением проезжей части на трое суток закрыт проезд для легковых автомобилей по региональной автомобильной дороге Абатское — Викулово, на участке от 5 до 7 километра, возле села Кареглазово. Кроме того, ограничено движение по региональной автомобильной дороге Ишим — Маслянское — Сладково, на участке от города Ишима до села Плешково, до 22:00 по местному времени (20:00 мск) 14 мая.
Паводок смещается ниже по реке.
Ранее сегодня в
По информации МЧС, паводковая волна смещается ниже по течению реки Ишим, существует угроза подтопления населенных пунктов в Абатском районе Тюменской области. В зону возможного подтопления, отмечают в ведомстве, могут попасть территории семи сельских поселений (Тушнолобовского, Банниковского, Шевыринского, Абатского, Коневского, Ощепковского и Назаровского). В целях безопасности спасатели совместно с местными властями уже эвакуировали 63 человека, половина из которых дети.
Паводок подтопил автодорогу, отрезав прямое сообщение с семью населенными пунктами. В пяти из них спасатели организовали лодочную переправу, транспортное сообщение с двумя населенными пунктами осуществляется по объездным путям.
В настоящее время