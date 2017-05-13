Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Компания за 98 млн руб разгонявшая облака объяснила плохую погоду
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Бал Met Gala 2017
11Война в карикатурах
16:08 (мск), источник: ТАСС

Вдоль трассы Тюмень — Омск ведутся работы по укреплению дамбы из-за паводка

Уровень воды в реке Ишим, в районе села Абатского, поднялся на 71 сантиметр, до 10,1 метра, обновив исторический максимум.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Коммунальные и дорожные службы укрепляют дамбу вдоль федеральной трассы Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области для защиты от паводка. Уровень воды в реке Ишим, в районе села Абатского, поднялся на 71 сантиметр, до 10,1 метра, обновив исторический максимум, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«Эта дорога является единственной, соединяющей Тюменскую и Омскую области. Трафик движения по ней — около 10 тыс. автомобилей в сутки. Сейчас приняты дополнительные инженерные решения, работа ведется совместно с Росавтодором. Главное для нас — не допустить транспортного коллапса», — отметил глава региона Владимир Якушев.

По состоянию на утро 13 мая уровень воды в реке Ишим, в районе города Ишима, снизился на 5 сантиметров и составил 973 сантиметра, в районе села Абатского вода поднялась на 71 сантиметр, до 10,1 метра, обновив исторический максимум, в районе Викулово подъем — на 22 сантиметра, уровень воды в реке — 656 сантиметров.

В связи с подтоплением проезжей части на трое суток закрыт проезд для легковых автомобилей по региональной автомобильной дороге Абатское — Викулово, на участке от 5 до 7 километра, возле села Кареглазово. Кроме того, ограничено движение по региональной автомобильной дороге Ишим — Маслянское — Сладково, на участке от города Ишима до села Плешково, до 22:00 по местному времени (20:00 мск) 14 мая.

Паводок смещается ниже по реке.

Ранее сегодня в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что группировка по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи населению в Тюменской области за сутки увеличена еще на 100 человек, ее общая численность превысила 1 тыс. человек. Спасатели продолжают укреплять дамбы, чтобы не допустить дальнейшего подтопления жилых домов в городе Ишиме. В Ишиме и Ишимском районе остаются подтопленными 130 жилых домов и придомовых территорий, более 6,6 тыс. нежилых садоводческих участков в пойменной части реки. Отселены 584 человека, в том числе 149 детей. 162 человека находятся в пункте временного размещения.

По информации МЧС, паводковая волна смещается ниже по течению реки Ишим, существует угроза подтопления населенных пунктов в Абатском районе Тюменской области. В зону возможного подтопления, отмечают в ведомстве, могут попасть территории семи сельских поселений (Тушнолобовского, Банниковского, Шевыринского, Абатского, Коневского, Ощепковского и Назаровского). В целях безопасности спасатели совместно с местными властями уже эвакуировали 63 человека, половина из которых дети.

Паводок подтопил автодорогу, отрезав прямое сообщение с семью населенными пунктами. В пяти из них спасатели организовали лодочную переправу, транспортное сообщение с двумя населенными пунктами осуществляется по объездным путям.

В настоящее время из-за сложной гидрологической обстановки режим ЧС действует в городе Ишиме, Ишимском, Абатском и Казанском муниципальных районах Тюменской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Захарова: история с фоторепортажем показывает, что тема России остается в США разогретой
МИД назвал сроки предоставления Киевом требований по иску к РФ
Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»
Туроператоры выступили за доработку механизма курортного сбора
США подготовят предложения по решению ситуации с дипломатами РФ
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Словакию на ЧМ
Папа Римский канонизировал «фатимских пастушков»
Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении»
Спорт
Кузнецов и Орлов прибыли в Германию для участия в ЧМ Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь