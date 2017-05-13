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14:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии 14 мая: ночные заморозки и небольшой дождь

Синоптики предупреждают о переменчивом ветре.

Календарное лето приближается, однако за окнами жителей Башкирии по-прежнему сыро и морозно. В предстоящее воскресенье, 14 мая, существенно характер погода не изменится: республику снова ждут дожди.

— Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью -2, +3, на почве местами заморозки 0, -5 градусов. Днем потепление до10−15, — рассказали специалисты Башгидрометцентра.

В Уфе в воскресенье тоже будет пасмурно, одна лучи иногда будут пробиваться сквозь облака и к полудню согреют воздух до +12 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до +3.

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