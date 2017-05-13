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14:35 (мск), источник: Ictv.ua

В Антарктиде обнаружили гигантский кратер

Подо льдами Антарктиды скрывается огромный метеоритный кратер диаметром 500 км, утверждают ученые.

Свои выводы они сделали по снимкам из космоса, пишет sundaynews.info.

Специалисты считают, что кратер Уилкса, располагающийся в Антарктиде, по своим размерам превышает кратер в ЮАР (диаметр 300 км), который до сих пор считался самым большим на планете.

Некоторые ученые утверждают, что кратер в Антарктиде образовался после падения гигантского метеорита.

Между тем на шельфовом леднике Ларсена в Антарктиде ученые обнаружили новую гигантскую трещину, из-за которой вскоре ледник или большая его часть сползет в океан.

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