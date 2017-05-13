В Антарктиде обнаружили гигантский кратер

Свои выводы они сделали по снимкам из космоса, пишет sundaynews.info.

Специалисты считают, что кратер Уилкса, располагающийся в Антарктиде, по своим размерам превышает кратер в ЮАР (диаметр 300 км), который до сих пор считался самым большим на планете.

Некоторые ученые утверждают, что кратер в Антарктиде образовался после падения гигантского метеорита.