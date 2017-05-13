Баллы ВНО в этом году будут умножать на три новых коэффициента, — Гриневич
Нынешние результаты ВНО будут умножаться на три коэффициента: региональный, отраслевой и сельский.
Нынешние результаты ВНО будут умножаться на три коэффициента: региональный, отраслевой и сельский.
Об этом во время рабочего визита во Львовскую область заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает «Львовский портал».
«В этом году введены так называемые региональный, отраслевой и сельский коэффициенты. Это означает, что конкурсный балл будет умножаться на коэффициент. Этими коэффициентами мы хотим сбалансировать количество поступающих по всем регионам Украины. Не может быть такого, что все поступают только в один город Киев. Одним из стимулов выбора других городов является региональный коэффициент. Если дети поступают в Киев, то их коэффициент 1. Если в Днепр, Львов, Одессу, Харьков — 1,1, если в Донецкую или Луганскую области, перемещенные ВУЗы, то их коэффициент 1,3. Во всех остальных регионах — 1,2. Отраслевой коэффициент имеет ориентированность на специальности
Кроме того, в этом году абитуриенты могут регистрировать свои электронные кабинеты уже с 29 июня. Это делается для того, чтобы регистрация не накладывалась на подачу документов, чтобы не зависали серверы.