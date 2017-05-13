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14:28 (мск), источник: Капитал

Баллы ВНО в этом году будут умножать на три новых коэффициента, — Гриневич

Нынешние результаты ВНО будут умножаться на три коэффициента: региональный, отраслевой и сельский.

Источник: Капитал

Об этом во время рабочего визита во Львовскую область заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает «Львовский портал».

«В этом году введены так называемые региональный, отраслевой и сельский коэффициенты. Это означает, что конкурсный балл будет умножаться на коэффициент. Этими коэффициентами мы хотим сбалансировать количество поступающих по всем регионам Украины. Не может быть такого, что все поступают только в один город Киев. Одним из стимулов выбора других городов является региональный коэффициент. Если дети поступают в Киев, то их коэффициент 1. Если в Днепр, Львов, Одессу, Харьков — 1,1, если в Донецкую или Луганскую области, перемещенные ВУЗы, то их коэффициент 1,3. Во всех остальных регионах — 1,2. Отраслевой коэффициент имеет ориентированность на специальности естественно-технические. Мы хотим поддержать тех абитуриентов, которые выбирают эти сложные специальности. И сельские коэффициенты: дети, которые учатся в сельских населенных пунктах, их конкурсный балл будет умножаться на 1,2. Этих абитуриентов надо поддерживать, потому что они очень часто не имеют доступа к качественному образованию», — рассказала Гриневич.

Кроме того, в этом году абитуриенты могут регистрировать свои электронные кабинеты уже с 29 июня. Это делается для того, чтобы регистрация не накладывалась на подачу документов, чтобы не зависали серверы.

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