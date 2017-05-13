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15:53 (мск), источник: dostup1.ru

Полтысячи уральских байкеров открыли мотосезон в Челябинске

Перед мотопробегом организаторы устроили праздник и провели розыгрыш скутера и велосипеда.

Уральские байкеры открыли мотосезон в Челябинске: они устроили праздник, провели розыгрыш скутера и велосипеда, проехали колонной по Челябинску, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Участие в шоу приняли около 500 мотоциклистов из южноуральской столицы, Екатеринбурга, Кургана, Снежинска.

Байкеры собрались на площадке возле ТРК «Родник». Все желающие могли отведать кашу из полевой кухни. Согреться можно было и возле бочек с горящими дровами. Для зрителей выступали музыкальные коллективы и девушки-танцовщицы.

Напомним, российские мотоциклисты, вероятно, получат дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами — отдельную стоп-линию для удобного старта на перекрестках и разрешение ездить между рядами машин. Первый вице-премьер Игорь Шувалов в середине апреля поручил МВД и Минтрансу проработать возможность соответствующих изменений в ПДД. Эксперимент по применению на улицах двойной стоп-линии, скорее всего, начнется с Москвы.

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