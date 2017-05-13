Полтысячи уральских байкеров открыли мотосезон в Челябинске

Уральские байкеры открыли мотосезон в Челябинске: они устроили праздник, провели розыгрыш скутера и велосипеда, проехали колонной по Челябинску, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Участие в шоу приняли около 500 мотоциклистов из южноуральской столицы, Екатеринбурга, Кургана, Снежинска.

Байкеры собрались на площадке возле ТРК «Родник». Все желающие могли отведать кашу из полевой кухни. Согреться можно было и возле бочек с горящими дровами. Для зрителей выступали музыкальные коллективы и девушки-танцовщицы.