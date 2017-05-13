Из-за надвигающейся непогоды в Ростове объявлено экстренное предупреждение

Спасатели предупреждают, что возможны нарушения электроснабжения, повреждения крыш домов, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций. Кроме того, есть опасность подтопления низменных участков местности.
Жителям рекомендуется закрыть окна, при скачках напряжения обесточить электроприборы, не парковать автомобили и не оставлять детские коляски в низменных участках местности, на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Участки находящиеся в зоне подтоплений:
— пл. Привокзальная,
— пересечение пр. Буденновского и ул. Пушкинской,
— пересечение ул. Стадионной и ул. Нансена,
— пересечение ул. Малиновского и ул. Всесоюзной,
— ул. Шоссейная.
В экстренных случаях звоните с мобильного на номер — 112, сообщает