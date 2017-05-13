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15:51 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Из-за надвигающейся непогоды в Ростове объявлено экстренное предупреждение

Из-за надвигающейся непогоды в Ростове-на-Дону есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. 15—17 мая в донской столице прогнозируют сильный дождь и ветер 7−12 метров в секунду с порывами до 20.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Спасатели предупреждают, что возможны нарушения электроснабжения, повреждения крыш домов, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций. Кроме того, есть опасность подтопления низменных участков местности.

Жителям рекомендуется закрыть окна, при скачках напряжения обесточить электроприборы, не парковать автомобили и не оставлять детские коляски в низменных участках местности, на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Участки находящиеся в зоне подтоплений:

— пл. Привокзальная,

— пересечение пр. Буденновского и ул. Пушкинской,

— пересечение ул. Стадионной и ул. Нансена,

— пересечение ул. Малиновского и ул. Всесоюзной,

— ул. Шоссейная.

В экстренных случаях звоните с мобильного на номер — 112, сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС.

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