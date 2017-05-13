Папа Франциск канонизировал «фатимских пастушков» Жасинту и Франсишку Марту

Обряд канонизации «фатимских пастушков» был проведен в ходе торжественной мессы в Фатиме, прямую трансляцию которой ведет Первый канал итальянского государственного телевидения Rai.

Папское паломничество, о котором было объявлено в декабре в день 80-летия папы Франциска, приурочено к столетию явления Фатимской Божией Матери.

В воскресенье, 13 мая 1917 года, после праздничной мессы трое маленьких пастушков Жасинта и Франсишку Марту, а также Лусия душ Сантуш стали свидетелями удивительного явления в долине Кова да Ирия близ Фатимы. Им явился образ пресвятой Девы Марии, который, по словам детей, сверкал ярче солнца.

Когда ребята рассказали об этом взрослым, им никто не поверил. Но затем чудесное явление стало повторяться 13 числа каждого следующего месяца вплоть до октября, когда в Фатиму съехались уже около 70 тысяч человек. 13 июля 1917 года Богородица открыла детям три пророчества — так называемые «три тайны Фатимы», последняя из которых была обнародована Святым престолом по благословению папы Римского Иоанна Павла II только в 2000 году.

Примечательно, что Иоанн Павел II никогда не забывал, что покушение на его жизнь на площади Святого Петра в Ватикане произошло 13 мая 1981 года, то есть в годовщину первого явления Девы Марии.