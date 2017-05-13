Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Опубликовано прощальное письмо осужденного в США летчика РФ маме
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Бал Met Gala 2017
11Война в карикатурах
16:00 (мск), источник: РИА Новости

Папа Франциск канонизировал «фатимских пастушков» Жасинту и Франсишку Марту

РИМ, 13 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, совершающий паломничество в храм Фатимской Божией Матери, причислил в субботу к лику святых Римско-католической церкви так называемых «фатимских пастушков» Жасинту и Франсишку Марту, которым в 1917 году близ португальского городка Фатима явился образ пресвятой Девы Марии.

Источник: AP 2017

Обряд канонизации «фатимских пастушков» был проведен в ходе торжественной мессы в Фатиме, прямую трансляцию которой ведет Первый канал итальянского государственного телевидения Rai.

Читайте также
Папе Римскому стало стыдно за название «мать всех бомб»

Папское паломничество, о котором было объявлено в декабре в день 80-летия папы Франциска, приурочено к столетию явления Фатимской Божией Матери.

В воскресенье, 13 мая 1917 года, после праздничной мессы трое маленьких пастушков Жасинта и Франсишку Марту, а также Лусия душ Сантуш стали свидетелями удивительного явления в долине Кова да Ирия близ Фатимы. Им явился образ пресвятой Девы Марии, который, по словам детей, сверкал ярче солнца.

Когда ребята рассказали об этом взрослым, им никто не поверил. Но затем чудесное явление стало повторяться 13 числа каждого следующего месяца вплоть до октября, когда в Фатиму съехались уже около 70 тысяч человек. 13 июля 1917 года Богородица открыла детям три пророчества — так называемые «три тайны Фатимы», последняя из которых была обнародована Святым престолом по благословению папы Римского Иоанна Павла II только в 2000 году.

Примечательно, что Иоанн Павел II никогда не забывал, что покушение на его жизнь на площади Святого Петра в Ватикане произошло 13 мая 1981 года, то есть в годовщину первого явления Девы Марии.

Читайте также
Папа Франциск омыл ноги 12 заключенным

Папа Войтыла не скрывал своего убеждения в том, что именно Фатимская Божия Матерь отвела от него смерть. 13 мая 2000 года Иоанн Павел II посетил Фатиму и причислил к лику блаженных брата и сестру Жасинту и Франсишку Марту.

Их двоюродная сестра Лусия душ Сантуш умерла в 2005 году, немного не дожив до своего 98-летия. С ней Иоанн Павел II впервые встретился ровно через год после покушения на площади Святого Петра. В настоящее время в Римско-католической церкви идет процесс ее беатификации.

Святой престол никогда не ставил под сомнение фатимские чудеса. Храм Фатимской Божией Матери является одним из наиболее почитаемых католических святилищ, а португальские католики отмечают 13 мая как день Фатимской Божией Матери.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сообщения CNN о визите Лаврова в США назвали 'несусветным позором'
МИД назвал сроки предоставления Киевом требований по иску к РФ
Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»
Туроператоры выступили за доработку механизма курортного сбора
США подготовят предложения по решению ситуации с дипломатами РФ
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Словакию на ЧМ
Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении»
Спорт
Кузнецов и Орлов прибыли в Германию для участия в ЧМ Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь