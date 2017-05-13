Окраины Екатеринбурга засыпал град размером с горох

Синоптики предупреждали о непогоде на Среднем Урале в эти выходные. По данным Свердловского гидрометцентра, в субботу в столице Урала будет облачно с небольшими прояснениями. Не обойдется без дождя. В воскресенье ситуация не поменяется, но синоптики обещают, что последний день недели пройдет без осадков. При этом оба выходных дня в Екатеринбурге ветер будет достигать 11 метров в секунду. Температура воздуха составит: в субботу — от 10 до 12 °C, в воскресенье — от 11 до 13 °C.