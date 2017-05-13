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15:44 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Окраины Екатеринбурга засыпал град размером с горох

От ударов у автомобилей срабатывала сигнализация.

Град размером с горох прошел сегодня на окраине Екатеринбурга в частных садах в районе Палкинского Торфяника, сообщает 13 мая корреспондент «АиФ-Урал».

По словам очевидцев, туча налетала внезапно. Градины с огромной силой ударяли по крышам автомобилей. У некоторых машин даже срабатывала сигнализация.

Как сообщил один из читателей порталу Е1, он измерил градины. Некоторые достигали трех сантиметров в диаметре.

Синоптики предупреждали о непогоде на Среднем Урале в эти выходные. По данным Свердловского гидрометцентра, в субботу в столице Урала будет облачно с небольшими прояснениями. Не обойдется без дождя. В воскресенье ситуация не поменяется, но синоптики обещают, что последний день недели пройдет без осадков. При этом оба выходных дня в Екатеринбурге ветер будет достигать 11 метров в секунду. Температура воздуха составит: в субботу — от 10 до 12 °C, в воскресенье — от 11 до 13 °C.

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