«Новый сотрудник»: в посёлке Талпаки представили робота-официанта Ксюшу
Мероприятие состоялось в субботу, 13 мая.
Мероприятие состоялось в субботу, 13 мая.
В чебуречной посёлка Талпаки Гвардейского округа прошла презентация
Ксюша выполняет все основные функции официанта: принимает заказ, приносит меню, разговаривает с посетителями. По утверждению создателей, такого
Чебуречная на трассе Калининград — Черняховск работает с конца 1990-х. В 2014 году на месте старого заведения появилось новое двухэтажное кафе. В 2016 году рядом со зданием, на обочине дороги, установили трёхметровый чебурек.