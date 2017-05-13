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16:56 (мск), источник: Калининград.Ru

«Новый сотрудник»: в посёлке Талпаки представили робота-официанта Ксюшу

Мероприятие состоялось в субботу, 13 мая.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В чебуречной посёлка Талпаки Гвардейского округа прошла презентация робота-официанта по имени Ксюша. Мероприятие состоялось в субботу, 13 мая.

Ксюша выполняет все основные функции официанта: принимает заказ, приносит меню, разговаривает с посетителями. По утверждению создателей, такого робота-официанта нет нигде больше в России и в Европе.

Чебуречная на трассе Калининград — Черняховск работает с конца 1990-х. В 2014 году на месте старого заведения появилось новое двухэтажное кафе. В 2016 году рядом со зданием, на обочине дороги, установили трёхметровый чебурек.

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