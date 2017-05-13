В центральном Египте археологи нашли 17 древних мумий

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU — Египетские археологи раскопали в провинции Эль-Минья к югу от Каира 17 древних мумий, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на министерство по делам древностей Египта.

Погребение было обнаружено еще в прошлом году благодаря просвечиванию грунта радаром. Дальнейшие раскопки в этом месте позволили обнаружить подземные коридоры, где хранились мумии.

Вместе с ними археологи нашли саркофаги, захоронения животных и папирусы с письменами. Точной датировки мумий пока нет, однако предполагается, что находка имеет отношение к эпохам Эллинистического и Римского Египта примерно между IV в. до н.э. и III в. н.э.