МЧС предупреждает: В Самарской области ожидаются заморозки
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью 14 мая местами в Самаре и Самарской области ожидаются заморозки в воздухе 0, -1 градус, на почве 0, минус 3 градуса.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью 14 мая местами в Самаре и Самарской области ожидаются заморозки в воздухе 0, -1 градус, на почве 0, минус 3 градуса.
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
— гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.
— для защиты сельскохозяйственных растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим, информирует