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16:25 (мск), источник: НИА Самара

МЧС предупреждает: В Самарской области ожидаются заморозки


По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью 14 мая местами в Самаре и Самарской области ожидаются заморозки в воздухе 0, -1 градус, на почве 0, минус 3 градуса.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

— гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

— для защиты сельскохозяйственных растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим, информирует пресс-служба облМЧС.

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