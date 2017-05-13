МЧС предупреждает: В Самарской области ожидаются заморозки

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

— гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

— для защиты сельскохозяйственных растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.