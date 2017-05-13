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17:17 (мск), источник: ТАСС

Вкладчик Татфондбанка повторно задержан за несанкционированную акцию на Красной площади

Днем ранее шесть вкладчиков Татфондбанка устроили несанкционированную акцию у Казанского собора в Москве.

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов повторно задержали в Москве вкладчика Татфондбанка, устроившего на Красной площади несанкционированную акцию с просьбой к президенту РФ помочь в решении проблем с банками в республике. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«Сотрудники полиции задержали вкладчика, стоявшего у памятника Минину и Пожарскому с иконами и плакатами в руках. В настоящее время его доставляют в отдел полиции “Китай-город” за проведение несогласованной акции. За повторное нарушение на него составят административный протокол по статье 20.2 КоАП РФ», — сказал он.

Накануне шесть вкладчиков Татфондбанка устроили несанкционированную акцию у Казанского собора. Они жаловались на ситуацию с банками в республике, где большое число физических и юридических лиц пострадали при вложении средств в Татфондбанк, Интехбанк и ряд других кредитных организаций.

После проверки документов полицейские доставили их в отдел полиции, провели профилактическую беседу и отпустили.

С конца декабря прошлого года в Татарстане разразился масштабный банковский кризис. С 3 марта Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. 5 апреля ЦБ лишил лицензии и Татагропромбанк.

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