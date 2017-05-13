Общественники предложили ввести реверсивное движение на улице Фрунзе в Калининграде

Калининградские общественники предложили ввести реверсивное движение на улице Фрунзе. В пятницу, 12 мая, во время круглого стола с участием представителей городской администрации и других специалистов инициативная группа представила альтернативный проект реконструкции территории.

Проект сохраняет существующую полосу, облагораживает её, вводит дополнительное остановочное пространство, предусматривает реверсивное движение и тем самым снижает или оптимизирует нагрузку. Но он не предполагает прокладку второй автомобильной полосы, — подчеркнула один из авторов проекта Анна Карпенко.

Администрация Калининграда разрабатывает проект, который предусматривает расширение улицы Фрунзе до четырёх-шести полос и обустройство дополнительной дороги на месте снятых трамвайных путей.

«Мы рассматриваем эту улицу прежде всего как транспортную связь между достаточно серьёзными городскими магистралями. Улица Фрунзе соединяет Ленинский проспект через Шевченко с улицей 9 Апреля, которая недавно была реконструирована, и с транспортным узлом улица Гагарина — Литовский вал с выходом на Московский проспект. Поэтому с точки зрения транспортной схемы это достаточно важная составляющая», — пояснил журналистам замглавы администрации Артур Крупин.

Однако общественники считают расширение улицы Фрунзе нецелесообразным.

Расширение дороги — абсолютно бессмысленная затея, потому что все проблемы трафика связаны с «узкими горлышками» на перекрёстках Фрунзе с Литовским валом у Королевских ворот и 9 Апреля около дома Фрунзе. То есть пока не будут решены вопросы с перекрёстками (а они уже не могут быть решены по определённым причинам), расширение — это просто выброс денег в никуда, — сказала участник инициативной группы Анна Алимпиева.

В соответствии с действующим генпланом Калининграда улица Фрунзе является магистральной. Активисты предложили изменить категорию, чтобы избежать расширения.