Общественники предложили ввести реверсивное движение на улице Фрунзе в Калининграде
Активисты считают, что расширять дорогу до
Активисты считают, что расширять дорогу до
Калининградские общественники предложили ввести реверсивное движение на улице Фрунзе. В пятницу, 12 мая, во время круглого стола с участием представителей городской администрации и других специалистов инициативная группа представила альтернативный проект реконструкции территории.
Проект сохраняет существующую полосу, облагораживает её, вводит дополнительное остановочное пространство, предусматривает реверсивное движение и тем самым снижает или оптимизирует нагрузку. Но он не предполагает прокладку второй автомобильной полосы, — подчеркнула один из авторов проекта Анна Карпенко.
Администрация Калининграда разрабатывает проект, который предусматривает расширение улицы Фрунзе до
«Мы рассматриваем эту улицу прежде всего как транспортную связь между достаточно серьёзными городскими магистралями. Улица Фрунзе соединяет Ленинский проспект через Шевченко с улицей 9 Апреля, которая недавно была реконструирована, и с транспортным узлом улица Гагарина — Литовский вал с выходом на Московский проспект. Поэтому с точки зрения транспортной схемы это достаточно важная составляющая», — пояснил журналистам замглавы администрации Артур Крупин.
Однако общественники считают расширение улицы Фрунзе нецелесообразным.
Расширение дороги — абсолютно бессмысленная затея, потому что все проблемы трафика связаны с «узкими горлышками» на перекрёстках Фрунзе с Литовским валом у Королевских ворот и 9 Апреля около дома Фрунзе. То есть пока не будут решены вопросы с перекрёстками (а они уже не могут быть решены по определённым причинам), расширение — это просто выброс денег в никуда, — сказала участник инициативной группы Анна Алимпиева.
В соответствии с действующим генпланом Калининграда улица Фрунзе является магистральной. Активисты предложили изменить категорию, чтобы избежать расширения.