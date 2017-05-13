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16:57 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт рассказал, как защититься от вируса-шифровальщика

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Гендиректор компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB Илья Сачков рассказал, как минимизировать риски заражения от вирусов-шифровальщиков, один из которых в пятницу распространился во многих странах мира.

Источник: РИА Новости

«Лаборатория Касперского» 12 мая зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

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Ранее в СМИ сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue («неисчерпаемая синева»), был совмещен с «программой-вымогателем» WannaCry.

По словам Сачкова, главное — делать резервные копии. Также он советует своевременно обновлять операционную систему. «Не используйте ОС, которые не поддерживаются обновлениями компании-производителя. Для конкретного случая с WannaCry Microsoft сделала исключение и выпустила обновление, закрывающее уязвимость, которую эксплуатирует этот вирус. Использовать версии ОС более чем 10-летней давности, давно выведенные из-под защиты, — прямой путь к заражению», — сказал эксперт.

Кроме того, не стоит открывать вложения в сообщениях электронной почты от незнакомых лиц. В сети компании желательно установить решение класса «песочница», которое проверяют все файлы, приходящие на почту или скачиваемые сотрудниками из интернета, запуская их в специальной, изолированной среде.

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«В случае с WannaCry решением проблемы может стать блокировка 445 порта на Firewall (межсетевой экран), через которое идет заражение», — пояснил он.

Для обнаружения потенциально вредоносных файлов нужно включить опцию «Показывать расширения файлов» в настройках Windows. «Держитесь подальше от расширений файлов, таких как.exe,.vbs и.scr. Мошенники могут использовать несколько расширений, чтобы замаскировать вредоносный файл как видео, фото или документ (например, avi.exe или doc.scr)», — отметил Сачков.

При обнаружении подозрительного процесса на устройстве нужно немедленно отключить его от интернета или домашнего Wi-Fi — это позволит предотвратить распространение вируса, советуют в Group-IB. Сачков рекомендует никогда не платить выкуп, поскольку нет никакой гарантии, что злоумышленники отправят ключ дешифрования.

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