Эксперт рассказал, как защититься от вируса-шифровальщика

«Лаборатория Касперского» 12 мая зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Ранее в СМИ сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue («неисчерпаемая синева»), был совмещен с «программой-вымогателем» WannaCry.

По словам Сачкова, главное — делать резервные копии. Также он советует своевременно обновлять операционную систему. «Не используйте ОС, которые не поддерживаются обновлениями компании-производителя. Для конкретного случая с WannaCry Microsoft сделала исключение и выпустила обновление, закрывающее уязвимость, которую эксплуатирует этот вирус. Использовать версии ОС более чем 10-летней давности, давно выведенные из-под защиты, — прямой путь к заражению», — сказал эксперт.

Кроме того, не стоит открывать вложения в сообщениях электронной почты от незнакомых лиц. В сети компании желательно установить решение класса «песочница», которое проверяют все файлы, приходящие на почту или скачиваемые сотрудниками из интернета, запуская их в специальной, изолированной среде.