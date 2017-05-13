Эксперт рассказал, как защититься от вируса-шифровальщика
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Гендиректор компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Гендиректор компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений
«Лаборатория Касперского» 12 мая зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения
Ранее в СМИ сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue («неисчерпаемая синева»), был совмещен с «программой-вымогателем» WannaCry.
По словам Сачкова, главное — делать резервные копии. Также он советует своевременно обновлять операционную систему. «Не используйте ОС, которые не поддерживаются обновлениями
Кроме того, не стоит открывать вложения в сообщениях электронной почты от незнакомых лиц. В сети компании желательно установить решение класса «песочница», которое проверяют все файлы, приходящие на почту или скачиваемые сотрудниками из интернета, запуская их в специальной, изолированной среде.
«В случае с WannaCry решением проблемы может стать блокировка 445 порта на Firewall (межсетевой экран), через которое идет заражение», — пояснил он.
Для обнаружения потенциально вредоносных файлов нужно включить опцию «Показывать расширения файлов» в настройках Windows. «Держитесь подальше от расширений файлов, таких как.exe,.vbs и.scr. Мошенники могут использовать несколько расширений, чтобы замаскировать вредоносный файл как видео, фото или документ (например, avi.exe или doc.scr)», — отметил Сачков.
При обнаружении подозрительного процесса на устройстве нужно немедленно отключить его от интернета или домашнего