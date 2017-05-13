Долгожданное тепло: синоптик рассказала, когда потеплеет
Синоптики сообщили, когда в Украину придет долгожданное тепло.
Синоптики сообщили, когда в Украину придет долгожданное тепло.
Потепление придет с понедельника, 15 мая. Атмосферный фронт затянул тучами и дождем практически всю Украину, поэтому и воздух не прогревается. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Также синоптик спрогнозировала погоду на воскресенье, 14 мая: «Циклон подтягивается с южного запада, поэтому пройдут дожди, температура еще побудет низкой». В Киеве завтра ожидается дождливая погода, но к вечеру «наконец облачная глыба сдвинется из столицы».
«И уже в понедельник, 15 мая, засияет солнце и ощутимо потеплеет», — обещает Диденко.