Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Суд вынес решение по иску Батуриной к мужу Глюкозы
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
11Война в карикатурах
1080 лет парку Лос-Гласьярес
17:24 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Оформляли ДТП: в Кривом Роге столкнулись три автомобиля патрульных

На месте оформления ДТП в Кривом Роге столкнулись три автомобиля патрульной полиции.

Источник: Telegraf.com.ua

Сегодня утром, 13 мая, на площади Освобождения в Кривом Роге столкнулись несколько полицейских Toyota Prius. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на «Киев. Оперативный».

Авария произошла около 6 часов утра. На данный момент информации о пострадавших и причинах происшествия нет. В Киеве около 10 тысяч правоохранителей будут охранять порядок В пресс-службе Управления патрульной полиции Кривого Рога рассказали, что причиной аварии послужила скользкая дорога и «лысая резина» на колесах служебных автомобилей.

«Водитель первого полицейского Prius гнался за автомобилем нарушителя, въехал в лужу, потерял управление и влетел в бордюр. Второй ехал оформлять ДТП, влетел в ту же лужу и также стал участником аварии. Третий Prius ехал на вызов по драке. Не доехал, присоединился к остальным. Пострадало только железо, люди целы», — сообщил корреспонденту 1kr.uа источник в патрульной полиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
МИД назвал сроки предоставления Киевом требований по иску к РФ
Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»
Туроператоры выступили за доработку механизма курортного сбора
США подготовят предложения по решению ситуации с дипломатами РФ
Шведский вратарь: У России хорошие шансы на золото ЧМ
Эксперт рассказал, как защититься от вируса-шифровальщика
Папа Римский канонизировал «фатимских пастушков»
Спорт
Кузнецов и Орлов прибыли в Германию для участия в ЧМ Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь