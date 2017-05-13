Оформляли ДТП: в Кривом Роге столкнулись три автомобиля патрульных

Сегодня утром, 13 мая, на площади Освобождения в Кривом Роге столкнулись несколько полицейских Toyota Prius. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на «Киев. Оперативный».

Авария произошла около 6 часов утра. На данный момент информации о пострадавших и причинах происшествия нет. В Киеве около 10 тысяч правоохранителей будут охранять порядок В пресс-службе Управления патрульной полиции Кривого Рога рассказали, что причиной аварии послужила скользкая дорога и «лысая резина» на колесах служебных автомобилей.

«Водитель первого полицейского Prius гнался за автомобилем нарушителя, въехал в лужу, потерял управление и влетел в бордюр. Второй ехал оформлять ДТП, влетел в ту же лужу и также стал участником аварии. Третий Prius ехал на вызов по драке. Не доехал, присоединился к остальным. Пострадало только железо, люди целы», — сообщил корреспонденту 1kr.uа источник в патрульной полиции.