Заморозки ожидаются в Акмолинской области
Заморозки ожидаются в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Заморозки ожидаются в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Штормовое предупреждение было распространено по Акмолинской области.
«Ночью
Отметим, ранее синоптики сообщали, что
«Если в южной половине республики температура воздуха сохранится выше нормы на 4−7ºС, то в северной половине, с поступлением влажных и холодных воздушных масс с центральных районов Европейской части России, температура начнет понижаться и будет ниже обычной на 2−4ºС. Поэтому на