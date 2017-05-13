Заморозки ожидаются в Акмолинской области

Штормовое предупреждение было распространено по Акмолинской области.

«Ночью 14—16 мая в Акмолинской области местами ожидаются заморозки 2 градуса», — говорится в информации.

Отметим, ранее синоптики сообщали, что 13—15 мая холодные атмосферные фронты один за другим перемещающиеся через Казахстан и будут причиной неустойчивой погоды с кратковременными дождями, грозами, сильным порывистым ветром и местами градом.