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17:19 (мск), источник: Tengrinews

Заморозки ожидаются в Акмолинской области

Заморозки ожидаются в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Источник: Tengrinews

Штормовое предупреждение было распространено по Акмолинской области.

«Ночью 14—16 мая в Акмолинской области местами ожидаются заморозки 2 градуса», — говорится в информации.

Отметим, ранее синоптики сообщали, что 13—15 мая холодные атмосферные фронты один за другим перемещающиеся через Казахстан и будут причиной неустойчивой погоды с кратковременными дождями, грозами, сильным порывистым ветром и местами градом.

«Если в южной половине республики температура воздуха сохранится выше нормы на 4−7ºС, то в северной половине, с поступлением влажных и холодных воздушных масс с центральных районов Европейской части России, температура начнет понижаться и будет ниже обычной на 2−4ºС. Поэтому на северо-западе республики в ближайшие сутки, а на севере в воскресенье и понедельник в ночные часы ожидаются заморозки», — сообщали в метеослужбе.

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