Второй областной фестиваль бега под Воронежем собрал более 200 участников

Второй областной фестиваль бега прошел в поселке Хохольский на открытом в 2016 году стадионе «Юбилейный» в субботу, 13 мая. На четырех дистанциях в 100, 400, 1,5 тыс. и 3 тыс. м стартовали более 200 человек из разных районов Воронежской области.

Фестиваль открыл руководитель областного управления по физкультуре и спорту Владимир Кадурин. Чиновник отметил, что «бег — основа здорового образа жизни», а сам фестиваль — «отличный праздник, который должен обязательно расширять свою географию».

— Конечно, хотелось бы видеть праздник еще более массовым. Уверен, что в следующем году бегунов на старт выйдет гораздо больше, — рассказал РИА «Воронеж» один из организаторов фестиваля, глава Нижнетуровского сельского поселения Нижнедевицкого района Владимир Борисов.