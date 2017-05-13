Второй областной фестиваль бега под Воронежем собрал более 200 участников
На старт вышли школьники, чиновники и пенсионеры.
На старт вышли школьники, чиновники и пенсионеры.
Второй областной фестиваль бега прошел в поселке Хохольский на открытом в 2016 году стадионе «Юбилейный» в субботу, 13 мая. На четырех дистанциях в 100, 400, 1,5 тыс. и 3 тыс. м стартовали более 200 человек из разных районов Воронежской области.
Фестиваль открыл руководитель областного управления по физкультуре и спорту Владимир Кадурин. Чиновник отметил, что «бег — основа здорового образа жизни», а сам фестиваль — «отличный праздник, который должен обязательно расширять свою географию».
— Конечно, хотелось бы видеть праздник еще более массовым. Уверен, что в следующем году бегунов на старт выйдет гораздо больше, — рассказал РИА «Воронеж» один из организаторов фестиваля, глава Нижнетуровского сельского поселения Нижнедевицкого района Владимир Борисов.
Руководитель областного спортобщества «Урожай» Павел Брязгунов отметил, что на стадионе «Юбилейный» идеальные условия для бега: короткие дистанции можно пробегать по самой чаше стадиона, а длинные — по полуторакилометровой лыжероллерной трассе, расположенной на территории спорткомплекса.
Ветеран спорта, участник всех проводимых в Воронежской области забег, 87-летний Нововоронежец Иван Жаравин был доволен очередной возможность проявить себя на дистанции.
— Мне все равно, по какой трассе бежать — главное, что бег поддерживает мое здоровье и жизненный тонус, — заметил ветеран перед стартом на полуторакилометровой дистанции.
Медсестра из амбулатории села Гремячье Хохольского района Валентина Тараканова каждый день пробегает по берегу Дона от 1,5 до 2 км. Свою жизнь без бега она уже не мыслит.
— Каждое утро бегаю, ничего не ем после 18:00, держу себя в тонусе. У меня есть подруги, с которыми мы выходим на дистанцию, только они идут скандинавской ходьбой, а я бегу. Ежедневно в амбулатории я общаюсь с больными, и в разговоре с каждым обязательно агитирую за пробежки. И