Напрасная паника: эксперт считает преувеличением слухи о потере урожая

По его словам, некоторые потери есть на юге страны, в то же время, на севере деревья не пострадали. Поэтому, говорить, что половина урожая фруктов в этом году погибла из-за апрельского ненастья — чрезмерно пессимистично.

«Определенная доля потерь есть, но они не такие уж большие, как показывают некоторые умельцы. В целом ситуация не такая плохая. В ряде районов есть площади, занятые некоторыми сельхозкультурами, которые пострадали. Но ситуация намного лучше, чем была в прошлом году, то есть потери не такие уж и большие», — отметил эксперт в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам собеседника, без абрикосов и персиков жители Молдовы не останутся, потому что их недостаток будет возмещен импортом.

«В период глобализации торговля вносит свои коррективы. Там, где образуются пустоты, импортёры и те, кто заняты местной торговлей, покрывают эти пустоты импортом или другими поставками из Республики Молдова. Могут быть определенные колебания цен, но они не будут настолько велики», — считает эксперт.