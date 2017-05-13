Скандал на Евровидении 2017: шведы готовы судиться с организаторами из-за номера Сердючки

«Мы — довольно закаленные в этом плане, так что не удивились и не разозлились. Но мы серьезно относимся к любым типам нарушений прав. Когда кто-то использует образы персонажей Астрид Линдгрен без разрешения — это преступление против ее авторских прав», — заявила исполнительный директора компании Saltkråkan AB Улле Нюман.

Правообладатели планируют подать в суд на организаторов песенного конкурса. Об этом сообщил Aftonbladet.

Компания владеет и распоряжается правами на произведения Астрид Линдгрен. Решение о судебном иске примут наследники писательницы. Они считают, что если персонажей будут выдергивать из их миров, есть риск, что интерес людей пропадет, а книги утратят свою магию. Отметим, что правообладатели запретили «наряжаться в Пеппи Длинный чулок или других персонажей Астрид Линдгрен в общественном контексте», это считается нарушением авторских прав.

Напомним, что во втором полуфинале Евровидения 2017 за Веркой Сердючкой по Киеву как фанат гонится персонаж Линдгрен Карлсон.