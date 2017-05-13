Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
11Война в карикатурах
1080 лет парку Лос-Гласьярес
17:44 (мск), источник: РБК - Украина

Скандал на Евровидении 2017: шведы готовы судиться с организаторами из-за номера Сердючки

В Швеции разгорелся скандал после второго полуфинала Евровидения 2017 в Киеве. Оказалось, организаторы конкурса незаконно использовали в одном из номеров с Веркой Сердючкой образ Карлсона, созданный шведской писательницей Астрид Лингрен. Правообладатели планируют подать в суд на организаторов песенного конкурса.

Источник: Reuters

Правообладатели планируют подать в суд на организаторов песенного конкурса. Об этом сообщил Aftonbladet.

«Мы — довольно закаленные в этом плане, так что не удивились и не разозлились. Но мы серьезно относимся к любым типам нарушений прав. Когда кто-то использует образы персонажей Астрид Линдгрен без разрешения — это преступление против ее авторских прав», — заявила исполнительный директора компании Saltkråkan AB Улле Нюман.

Компания владеет и распоряжается правами на произведения Астрид Линдгрен. Решение о судебном иске примут наследники писательницы. Они считают, что если персонажей будут выдергивать из их миров, есть риск, что интерес людей пропадет, а книги утратят свою магию. Отметим, что правообладатели запретили «наряжаться в Пеппи Длинный чулок или других персонажей Астрид Линдгрен в общественном контексте», это считается нарушением авторских прав.

Напомним, что во втором полуфинале Евровидения 2017 за Веркой Сердючкой по Киеву как фанат гонится персонаж Линдгрен Карлсон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД назвал сроки предоставления Киевом требований по иску к РФ
Источник рассказал подробности ремонта «Адмирала Кузнецова»
Туроператоры выступили за доработку механизма курортного сбора
США подготовят предложения по решению ситуации с дипломатами РФ
Шведский вратарь: У России хорошие шансы на золото ЧМ
Эксперт рассказал, как защититься от вируса-шифровальщика
Папа Римский канонизировал «фатимских пастушков»
Спорт
Кузнецов и Орлов прибыли в Германию для участия в ЧМ Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в субботу утром прилетели в Германию для участия в чемпионате мира по хоккею
Авто
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее В последнее время краш-тесты старых и новых машин становятся все популярнее
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь