В Сочи продолжают решать проблему «закрытых» пляжей

В частности, если говорить о жителях микрорайлна Бытха, то в пешей доступности для них находятся пляжи таких здравниц как «Правда», «Ворошилова», «Металлург» и «Эдем».

Но муниципалитету из перечисленных принадлежат пляжные территории санатория «Металлург» и пансионата «Эдем». Эти пляжи будут доступны для горожан, пропуска для входа на них не потребуется, заявил на встрече с жителями микрорайона глава города. С остальными территориями вопрос должны решать ведомства, которым принадлежат территории здравниц.

Таким образом, вопрос с доступностью ряда пляжей в Сочи остается открытым. Хотя решать его необходимо в кратчайшие сроки. Что касается платного входа на ряд пляжей, то плата может взиматься только за дополнительные услуги: шезлонги, зонтики. «Если человек пришел с полотенцем и решил на пляже просто полежать, то это ваше право», — ещё раз подтвердил глава Сочи Анатолий Пахомов.