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19:11 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский мотобарбер постриг альпаку в зоопарке

В прошлом году альпак стригли сами сотрудники парка. Тогда парикмахерские изыски вызвали большой интерес и живые отклики в соцсетях.

Известный красноярский парикмахер Денис Юшин сделал модную прическу альпаке в зоопарке. Фотографиями процесса стрижки поделились в пресс-службе «Роева ручья».

Напомним, около года назад в красноярском парке флоры и фауны появились новые питомцы — альпаки Ромео и Джульетта. Животные приехали в Красноярск из Нижнего Новгорода. Альпака — домашнее парнокопытное животное, родственник лам и верблюдов. Родиной альпак является Южная Америка, их выращивают для стрижки шерсти.

«Наступает лето, и все животные готовятся к встрече большого количества посетителей. Стригутся, прихорашиваются», — рассказали в пресс-службе, напомнив, что в прошлом году альпак стригли сами сотрудники парка. Тогда парикмахерские изыски вызвали большой интерес и живые отклики в соцсетях.

В этом году парк пригласил для стрижки альпак красноярского парикмахера, «мотобарбера» Дениса Юшина.

Как видно на промежуточных фото, на спине животного в результате стрижки появился ирокез. Оценить итоги смены имиджа обоих животных посетители смогут в «Роевом ручье».

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