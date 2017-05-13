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19:27 (мск), источник: РИА Новости

В МВД отчитались о работе подразделений ГИБДД России после кибератаки

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Работа подразделений Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России проходит в штатном режиме, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Reuters

Ранее в СМИ появилась информация, что компьютеры МВД России были атакованы хакерами, которые якобы смогли получить доступ к закрытым информационным базам ведомства.

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«Сбои в работе инфраструктуры, которая обеспечивает предоставление гражданам государственные услуги по линии Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, отсутствуют. Оказание услуг осуществляется в штатном режиме», — сказала она журналистам.

МВД сообщило о вирусной атаке на персональные компьютеры ведомства в пятницу. По данным министерства, зараженными оказались около 1 тысячи компьютеров, на которые была установлена операционная система Windows. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, сервера не подверглись заражению.

Комментарии
1
Иван Петров
Ещё одно доказательство того, что наши компьютеры и серверы защищены на порядок надёжнее, чем хвалёные западные.
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