В МВД отчитались о работе подразделений ГИБДД России после кибератаки

Ранее в СМИ появилась информация, что компьютеры МВД России были атакованы хакерами, которые якобы смогли получить доступ к закрытым информационным базам ведомства.

«Сбои в работе инфраструктуры, которая обеспечивает предоставление гражданам государственные услуги по линии Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, отсутствуют. Оказание услуг осуществляется в штатном режиме», — сказала она журналистам.

МВД сообщило о вирусной атаке на персональные компьютеры ведомства в пятницу. По данным министерства, зараженными оказались около 1 тысячи компьютеров, на которые была установлена операционная система Windows. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, сервера не подверглись заражению.