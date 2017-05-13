По улицам Уфы среди автомобилей бегает конь

Необычную картину наблюдали сегодня, 13 мая, уфимцы на улице Менделеева. В плотном потоке автомобилей мимо торгового центра «Башкирия» в сторону ипподрома «Акбузат» бежал конь.

Животное заметно нервничало, ведь ему непривычно находиться на проезжей части среди легковушек и грузовиков.

— Наверное, сбежал из загона, — предположил житель башкирской столицы Андрей Сурков, который предоставил «Комсомольской правде» видео инцидента.

Куда конь убежал дальше — неизвестно. Скорее всего, ретивого уже поймали хозяева.