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20:16 (мск), источник: Комсомольская правда

По улицам Уфы среди автомобилей бегает конь

Очевидцы предположили, что животное сбежало из загона.

Необычную картину наблюдали сегодня, 13 мая, уфимцы на улице Менделеева. В плотном потоке автомобилей мимо торгового центра «Башкирия» в сторону ипподрома «Акбузат» бежал конь.

Животное заметно нервничало, ведь ему непривычно находиться на проезжей части среди легковушек и грузовиков.

— Наверное, сбежал из загона, — предположил житель башкирской столицы Андрей Сурков, который предоставил «Комсомольской правде» видео инцидента.

Куда конь убежал дальше — неизвестно. Скорее всего, ретивого уже поймали хозяева.

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